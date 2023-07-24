Глава непризнанной НКР заявил, что Нагорный Карабах продолжит борьбу за самоопределение

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что Карабах продолжит борьбу за самоопределение, и призвал власти Армении к аккуратности в высказываниях по вопросам признания территориальной целостности Азербайджана.

"Ни одна страна не может лишить нас права на самоопределение. Призываю власти Армении быть более аккуратными в своих заявлениях. Право на самоопределение - это международная норма, наше право, которое мы используем и сегодня", - сказал Арутюнян на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что вне зависимости от каких-либо заявлений Нагорный Карабах "продолжит борьбу за самоопределение".

Ранее власти Армении заявляли, что признают территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах.

Глава непризнанного Нагорного Карабаха также отметил, что готов к диалогу с Баку, который "должен учитывать также наши права и вестись на принципе равноправия".

Арутюнян заявил, что связывающий Нагорный Карабах с Арменией Лачинский коридор должен быть разблокирован для предотвращения гуманитарной катастрофы, доставки продовольствия, но в то же время выступил против предложения Азербайджана о доставке продуктов из Баку по дороге Барда-Агдам.

Он отметил, что у дислоцированных в Нагорном Карабахе российских миротворцев тоже существуют затруднения в продовольственном обеспечении, и "они также пользуются нашими скудными продовольственными запасами".