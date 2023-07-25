В Думе идею расширения призывного возраста с 18 до 30 лет объяснили демографической ситуацией

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Проект закона об расширении призывного возраста с 18 до 30 лет связан с демографической ситуацией в стране, заявил "Интерфаксу" во вторник председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьёзная, влияет на объём мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция", - сказал Картаполов во вторник, комментируя поправки, предлагающие установить призывной возраст с 18 до 30 лет, а не с 21 до 30 лет, как предполагалось ранее.

Глава комитета отметил, что в весенний призыв 2023 года было призвано 147 тысяч человек, и "для того, чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы".

Во вторник Госдума планирует рассмотреть во втором и в третьем чтениях соответствующий проект закона о повышении верхней границы призывного возраста.