Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Думе идею расширения призывного возраста с 18 до 30 лет объяснили демографической ситуацией

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Проект закона об расширении призывного возраста с 18 до 30 лет связан с демографической ситуацией в стране, заявил "Интерфаксу" во вторник председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В РоссииПризывной возраст с января 2024 года расширят до 18-30 летПризывной возраст с января 2024 года расширят до 18-30 летЧитать подробнее

"Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьёзная, влияет на объём мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция", - сказал Картаполов во вторник, комментируя поправки, предлагающие установить призывной возраст с 18 до 30 лет, а не с 21 до 30 лет, как предполагалось ранее.

Глава комитета отметил, что в весенний призыв 2023 года было призвано 147 тысяч человек, и "для того, чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы".

Во вторник Госдума планирует рассмотреть во втором и в третьем чтениях соответствующий проект закона о повышении верхней границы призывного возраста.

Госдума Андрей Картаполов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Матвиенко пообещала, что сенаторы одобрят расширение призывного возраста

Матвиенко пообещала, что сенаторы одобрят расширение призывного возраста

Картаполов уверен в поддержке Советом Федерации расширения призывного возраста

Сенаторы одобрили закон об упрощении согласования капремонта домов-памятников

Сенаторы одобрили закон об упрощении согласования капремонта домов-памятников

Пограничники изъяли в Хабаровском крае бивни мамонта более чем на 50 млн руб.

Минэкономразвития предложило повысить пошлины на импорт вина почти в 1,5 раза

Призывной возраст с января 2024 года расширят до 18-30 лет

Призывной возраст с января 2024 года расширят до 18-30 лет

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году может превысить значение в 2% ВВП

Путин заявил о необходимости системной работы по расследованию терактов против граждан РФ

Путин заявил о необходимости системной работы по расследованию терактов против граждан РФ

Пропавшая группа школьников из Москвы вышла на связь с мурманскими спасателями

Что произошло за день: понедельник, 24 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });