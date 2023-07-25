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Картаполов уверен в поддержке Советом Федерации расширения призывного возраста

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не сомневается, что Совет Федерации поддержит законопроект о повышении призывного возраста.

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"Мы это делаем для нашей страны, для нашего народа, для нашей армии, поэтому мы абсолютно уверены в правильности этого решения, и убеждены, что нас поддержат в том числе коллеги из Совета Федерации", - сказал депутат "Интерфаксу".

"Человек, которому исполнилось 27 лет 31 декабря 2023 года, не подпадет под действие закона о повышении призывного возраста, так как закон вступает в силу с 1 января 2024 года", - уточнил он.

25 июля, по его словам, депутаты Госдумы рассмотрят этот законопроект в новой редакции сразу во втором и третьем чтении.

Принятый в июне в первом чтении законопроект № 312507-8 сначала предусматривал постепенное повышение нижней планки призывного возраста от 18 до 21 года в период с 2024 до 2026 года, при том, что верхняя граница будет сразу повышена до 30 лет. Также в законодательство предлагалось внести уточнение, что граждане, достигшие возраста 18 лет после 1 января 2024 года, изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления призывного возраста и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу.

21 июля Картаполов, один из авторов законопроекта, объявил, что нижнюю границу призывного возраста решили не повышать, и оставить на 18 годах, "потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет".

22 июля главы двух комитетов Совета Федерации - Виктор Бондарев и Андрей Клишас - выступили против предложения Картаполова и высказали мнение, что нижнюю планку призывного возраста нужно повысить до 21 года, как предлагал министр обороны Сергей Шойгу.

25 июля стало известно, что комитет Госдумы по обороне одобрил поправки в проект закона о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года, при этом переходный период не предусмотрен. Нижняя планка останется на 18 годах.

В этот же день Картаполов объяснил, что рамки призывного возраста решили расширить из-за ухудшения демографической ситуации, которая влияет "на объем мобилизационного ресурса": "и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция".

Андрей Картаполов Андрей Клишас Виктор Бондарев Совет Федерации Сергей Шойгу Госдума
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