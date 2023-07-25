Призывной возраст с января 2024 года расширят до 18-30 лет

Поэтапного повышения призывного возраста законопроект не предусматривает

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по обороне одобрил к принятию поправки к законопроекту об изменении призывного возраста. Поправки предусматривают, что с 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает. То есть, верхний предел призывного возраста сразу будет повышен с 27 до 30 лет, а нижний предел останется на прежнем уровне - 18 лет.

Рекомендации комитета по обороне по отклонению и принятию поправок к законопроекту № 312507-8 опубликованы в думской базе данных. Там говорится, что комитет также предложил принять весь законопроект во втором чтении 25 июля.

В первом чтении законопроект был одобрен 14 июня. В той редакции он предусматривал постепенное повышение нижней планки призывного возраста от 18 до 21 года в период с 2024 до 2026 года. При этом в закон 53-ФЗ предлагалось внести уточнение, что граждане, достигшие возраста 18 лет после 1 января 2024 года, изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления призывного возраста и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу.

21 июля один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов объявил, что нижнюю границу призывного возраста решили не повышать.

"Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет", - сказал он.

22 июля главы двух комитетов Совета Федерации выступили против сохранения нижней планки на 18 годах.

"По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя - 30 лет", - заявил глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев.

"Полностью согласен с коллегой сенатором, героем России Виктором Бондаревым. Общее правило - 21 год и 30 лет - возраст призыва на срочную службу", - заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Однако 24 июля Картаполов заявил, что Госдума рассмотрит поправки о расширении призывного возраста 25 июля, сразу во втором и третьем чтении.