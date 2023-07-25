ФАС установит доминирующие компании на рынке сырого молока РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ФАС России в рамках проверки ценообразования на молочном рынке планирует установить компании, занимающие доминирующее положение на рынке сырого молока, говорится в сообщении службы.

"В ходе предварительного анализа было выявлено, что у производителей молока отсутствует возможность воздействовать на стоимость сдаваемой ими продукции. С учетом того, что молоко является быстро портящимся продуктом, производителям необходимо оперативно осуществлять сбыт продукции по цене, которую устанавливают молочные комбинаты, - сообщает ФАС - В этой ситуации покупатель (молочный комбинат) имеет более сильную рыночную сторону по отношению к продавцу (производитель молока)".

Как считают в ведомстве, низкая закупочная цена может привести к сокращению количества производителей сырого молока, в особенности крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ), что отразится на конкурентной среде.

"В сложившейся ситуации на рынке при определении доминирующего положения может идти речь об установлении молочными комбинатами монопольно низкой цены на сырое молоко, что является нарушением антимонопольного законодательства. При этом отсутствует пропорциональное снижение потребительских цен на молочную продукцию в торговых сетях", - говорится в пресс-релизе.

В связи с этим ФАС предупредила об обязанности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. "При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен служба примет меры антимонопольного реагирования. В том числе нарушителям будут грозить оборотные штрафы", - заявила служба.

Как сообщалось, в середине июня ФАС направила запросы в адрес 12 крупнейших производителей молочной продукции, а также ритейлеров. Ведомство заявляло о намерении провести оценку механизма ценообразования в цепочке "производитель - переработчик - торговая сеть - потребитель" на предмет нарушений антимонопольного законодательства.

Согласно информации службы, с которой ознакомился "Интерфакс", к настоящему времени ответы получены уже от девяти из них. Поступающая информация анализируется, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования.

ФАС запрашивала сведения об объемах и средневзвешенных ценах закупки сырого молока, объемах производства и реализации продукции, фактической себестоимости единицы продукции и средневзвешенных отпускных ценах на нее. Запросы также направлены в адрес торговых сетей о представлении информации о розничных ценах реализации молочной продукции.

В то же время ФАС отмечает сокращение обращений сельхозпроизводителей по поводу снижения закупочных цен на молоко. "Количество обращений, связанных со снижением закупочных цен на сырое молоко, поступающих в ФАС России, с начала июня значительно сократилось. Так, в марте 2023 года поступило 23 обращения, в апреле - 66, в мае - 7, в июне - 3, в июле 1 обращение", - говорится в документе.