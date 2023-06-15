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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ФАС направила запросы производителям молока и ритейлу об обоснованности цен на продукцию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим производителям молока и федеральным торговым сетям запросы о представлении информации для анализа ценообразования на молочную продукцию.

Как отмечается в сообщении ведомства, начиная с марта 2023 года в ФАС и ее территориальные органы поступают обращения сельхозтоваропроизводителей о снижении цен на закупку сырого молока. На текущий момент такие обращения рассматриваются Краснодарским и Ростовским управлениями ФАС.

"Ведомство проведет оценку механизма ценообразования в цепочке "производитель - переработчик - торговая сеть - потребитель" на предмет нарушений антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования", - сообщили в ФАС.

Служба также направила производителям молочной продукции письма "о необходимости добросовестного рыночного поведения, недопустимости создания искусственного дефицита продукта, а также соблюдения запретов, установленных законом о защите конкуренции, включая запрет на необоснованное повышение цен".

По итогам мая 2023 года Росстат зафиксировал снижение цен на стерилизованное молоко на 1,2%, молоко для детей - на 0,8%, пастеризованное молоко - на 0,7%, питьевые сливки - на 0,6%. Ранее сообщалось о несоответствии цен на конечную молочную продукцию в рознице снижающимся закупочным ценам на молоко.

ФАС России
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