ФАС направила запросы производителям молока и ритейлу об обоснованности цен на продукцию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим производителям молока и федеральным торговым сетям запросы о представлении информации для анализа ценообразования на молочную продукцию.

Как отмечается в сообщении ведомства, начиная с марта 2023 года в ФАС и ее территориальные органы поступают обращения сельхозтоваропроизводителей о снижении цен на закупку сырого молока. На текущий момент такие обращения рассматриваются Краснодарским и Ростовским управлениями ФАС.

"Ведомство проведет оценку механизма ценообразования в цепочке "производитель - переработчик - торговая сеть - потребитель" на предмет нарушений антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования", - сообщили в ФАС.

Служба также направила производителям молочной продукции письма "о необходимости добросовестного рыночного поведения, недопустимости создания искусственного дефицита продукта, а также соблюдения запретов, установленных законом о защите конкуренции, включая запрет на необоснованное повышение цен".

По итогам мая 2023 года Росстат зафиксировал снижение цен на стерилизованное молоко на 1,2%, молоко для детей - на 0,8%, пастеризованное молоко - на 0,7%, питьевые сливки - на 0,6%. Ранее сообщалось о несоответствии цен на конечную молочную продукцию в рознице снижающимся закупочным ценам на молоко.