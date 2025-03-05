ФАС запросила производителей сырого молока о цепочках сбыта и ценах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока на предмет ценообразования и цепочек сбыта. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

От организаций ждут информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по производству и реализации сырого молока: системе, регионах и объемах сбыта, а также сведения о средневзвешенных отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продукции за 2022-2024 годы.

"Ведомство на основании полученных данных проведет оценку состояния конкуренции с целью выявления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках сырого молока, а также проанализирует обоснованность устанавливаемых ими оптово-отпускных цен", - отметили в ФАС.