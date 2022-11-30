Путин поручил провести в январе индексацию зарплат бюджетников

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Индексацию зарплат бюджетников необходимо провести уже в январе 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Цены заметно выросли. Как уже сказал, зарплаты по экономике в целом хотя бы в номинальную прибавляют, поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в среду.

Он отметил, что нужно также выделить необходимую финансовую помощь регионам, которые в ней нуждаются. "Это нужно сделать в начале года", - подчеркнул президент.