Шойгу заявил о планах укреплять военное сотрудничество с КНДР

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Пхеньяне переговоры с главой военного ведомства Северной Кореи Кан Сун Намом и заявил о планах развивать сотрудничество по линии военных, сообщили в Минобороны РФ.

"Корейская Народно-Демократическая Республика - важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНДР.

"Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств", - цитирует Минобороны РФ Шойгу.

"Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян - столицу дружественного нам государства", - сказал министр обороны РФ.

"Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях", - заявил Шойгу.

"Глава российского военного ведомства подчеркнул, что его визит в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Шойгу возложил цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне.

Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году. Памятник представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой, сказано в сообщении.

Ранее Шойгу возложил цветы к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в столице КНДР.

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.