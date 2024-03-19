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Россия и КНДР обсуждают организацию фестиваля российского кино в Северной Корее

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия и КНДР намерены развивать двустороннее сотрудничество между странами в области культуры, в частности, прорабатываются вопросы организации гастролей, выставок и проведения фестиваля российского кино в Северной Корее, сообщили в пресс-службе Минкультуры России после поездки российской делегации в КНДР.

"В ходе беседы с профильным министерством стороны обсудили перспективные направления сотрудничества во всех сферах искусства, включая гастрольную и образовательную деятельность, музейное дело, цирковое и киноискусство", - сказано в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что сейчас готовится программа сотрудничества, которую планируется подписать на площадке Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"В качестве одного из возможных направлений двустороннего сотрудничества стороны обсудили организацию в России выставки художников из КНДР", - сообщили в Минкультуры.

Также среди конкретных мер по наращиванию темпов сотрудничества была названа возможность проведения фестиваля российского кино в Северной Корее. "В частности, современные патриотические фильмы могут вызвать значительный интерес у зрителей КНДР", - добавили в министерстве. Партнерам было предложено принять российских специалистов в КНДР для проведения мастер-классов и совместных выступлений. Также в Минкультуры сообщили о готовности российских творческих вузов принимать на обучение студентов из КНДР.

Среди интересующих северокорейскую сторону направлений, по данным Минкультуры, были названы цирковое искусство, в том числе направление артистов на профильные международные фестивали в России.

Также стороны обсудили возможности систематизации двустороннего сотрудничества.

"Мы хорошо помним то время, когда культурные обмены носили системный, регулярный характер, и стремимся к возобновлению темпов развития наших двусторонних отношений", - сообщил замминистра культуры Андрей Малышев на встрече с зампредом Комитета КНДР по культурным связям с заграницей Пак Гён Иром.

КНДР Минкультуры Андрей Малышев Пак Ген Ир
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