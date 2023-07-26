Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием долларов и евро в своих кассах, а также повысит комиссию за внесение наличных рублей в кассы на сумму до 200 тыс., говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

"С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты у клиентов - физических лиц. Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность. Рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации наши главные приоритеты - надежность и защита интересов клиентов", - уведомил клиентов банк.

Валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в мобильном приложении и онлайн-банке.

Кроме того, в отделениях с 1 августа увеличится комиссия за внесение рублей на рублевые счета. На сумму до 200 тыс. - комиссия 1%, минимум 300 рублей, сумму больше можно вносить без комиссии. При внесении рублей на валютный счет комиссия не взимается, конвертация проходит по внутреннему курсу банка.

Единственным акционером Райффайзенбанка является австрийский Raiffeisen Bank International (RBI). Австрийский банк сейчас рассматривает два варианта действий в отношении "дочки": планирует его продать или вывести из периметра группы в отдельную структуру (spin-off).