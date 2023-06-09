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Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на зачисление средств физлиц в долларах из других банков

Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на зачисление средств физлиц в долларах из других банков
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк с 20 июня 2023 года вводит комиссию за зачисление средств из других банков в долларах США на счета физических лиц в размере 50% от суммы перевода, но не более $500, говорится в сообщении кредитной организации.

"В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа", - сообщил банк.

Новые условия не затронут входящие переводы, зачисляемые на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.

Райффайзенбанк
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