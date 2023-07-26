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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Экс-адвокат получил 5,5 лет колонии за хищение 7,5 млн руб. у компаний группы Merlion

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Красногорский городской суд Московской области приговорил бывшего столичного адвоката Вадима Лялина к пяти с половиной годам колонии за побег из-под стражи, а также хищение денежных средств компаний, входящих в группу Merlion, сообщил "Интерфаксу" представитель потерпевших по делу Георгий Поспелов.

"По результатам судебного разбирательства 18 июля суд признал Вадима Лялина виновным в полном объеме предъявленного ему обвинения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб.", - сообщил агентству Поспелов.

Второму фигуранту дела, Дмитрию Ноеву - знакомому Лялина - суд назначил три года колонии с аналогичным штрафом.

Оба фигуранта, сообщил Поспелов, признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Лялин - еще и в побеге из-под ареста (ч. 1 ст. 313 УК РФ).

По словам Поспелова, согласно фабуле дела, в период расследования дела в отношении совладельцев Merlion Олега Карчева, Алексея Абрамова, а также Владислава Мангутова и Бориса Левина - бывшего совладельца и топ-менеджера группы, соответственно, обвинявшихся в организации покушения на бывшего делового партнера Вячеслава Симоненко, Лялин заключил с ними соглашение на защиту.

После этого Лялин и Ноев путем обмана гендиректоров входящих в группу Merlion компаний убедили последних заключить с подконтрольной адвокату компанией соглашения на оказание юридически услуг якобы с целью предотвращения негативных для предприятий последствий, которые могут наступить в ходе расследования дела в отношении совладельцев Merlion, в частности ареста их имущества, сказал Поспелов.

В реальности же, пояснил Поспелов, юридические услуги не оказывались, а осужденные таким образом похитили 7,5 млн руб.

По словам Поспелова, речь идет о таких компаниях, как "Ситилинк", "Тегрус", "Верисел-Трейдинг" и "Хаскел".

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Кроме того, уточнил Поспелов, Лялин осужден за побег из-под стражи в ходе проведения с ним следственных действий.

Лялин и Ноев, по словам Поспелова, в суде признали вину, принесли извинения потерпевшим, а причиненный ущерб возместили в полном объеме еще в ходе следствия.

Защита Лялина, отметил Поспелов, обжаловала приговор, посчитав его несправедливым. В свою очередь, потерпевшие настаивают на его законности о обоснованности, заключил адвокат.

Как сообщалось, уголовное преследование Абрамова, Карчева, Мангутова и Левина по обвинению в организации покушении на Симоненко было прекращено следствием в феврале 2022 года.

После этого был арестован сам Симоненко, а к уголовной ответственности, в том числе заочно, привлечены еще ряд лиц, связанных с незаконным преследованием бизнесменов, в том числе занимавшийся изначально их делом следователь.

Вадим Лялин Merlion
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