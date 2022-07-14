Адвокат совладельцев Merlion сообщил, что СК получил признания о ложном доносе на них

Бизнесменов обвиняли в заказе убийства экс-гендиректора Merlion, но оказалось, что это дело возбуждено по ложному доносу

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Фигурант уголовного дела о фальсификации доказательств против совладельцев дистрибьютера бытовой техники Merlion в деле о покушении на убийство делового партнера, признал вину и дал следствию развернутые показания, сообщил "Интерфаксу" адвокат потерпевших бизнесменов Георгий Поспелов.

"Григорий Жеренов дал следствию признательные показания и полностью подтвердил, что он совершил заведомо ложный донос и участвовал в фальсификации доказательств из корыстных побуждений", - сказал он.

По его словам, Жеренову была отведена роль "исполнителя" преступления, которое вменили топ-менеджерам Merlion.

"В поджоге (согласно показаниям Жеренова - ИФ) он участия не принимал, был ли этот поджог вообще ему неизвестно, так как в то время он находился в ДНР, где проходил службу до 2020 года, после чего приехал в Москву", - добавил адвокат.

В начале 2022 года было прекращено уголовное преследование совладельцев Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова, а также начальника службы безопасности компании и бывшего вице-президента "Евросети" по безопасности Бориса Левина по обвинению в покушении на убийство бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко.

Симоненко тогда же арестовали, поскольку следствие решило, что инициатором уголовного преследования предпринимателей, оговорил их и сфальсифицировал против них доказательства.

По изначальной версии следствия, совладельцы Merlion "заказали" убийство Симоненко из-за конфликта, связанного, по данным СМИ, с недополученными, как утверждал последний, $4,5 млн после его выхода из руководства подразделением Merlion - Tegrus. Вночь на 5 сентября 2015 года неизвестные забросали дом Симоненко в Красногорске бутылками с зажигательной смесью и подожгли. По подозрению в причастности к поджогу затем задержали Жеренова.

Защита топ-менеджеров Merlion заявляла, что они стали жертвами вымогательства со стороны Симоненко.