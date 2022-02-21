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Следствие прекратило уголовное дело совладельцев Merlion

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ прекратил уголовное преследование совладельцев дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова, а также начальника службы безопасности компании и бывшего вице-президента "Евросети" по безопасности Бориса Левина, обвинявшихся в покушении на убийство. Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" участвующий в деле адвокат Георгий Поспелов.

По его словам, Главное следственное управление СК России 17 февраля прекратило уголовное дело в отношении Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова и Бориса Левина в связи с отсутствием события инкриминируемых им преступлений. Им разъяснено право на реабилитацию", - сказал Поспелов.

По его словам, "защита изначально настаивала на незаконности уголовного преследования Абрамова, Карчева, Мангутова и Левина, которое стало возможным в результате противоправных действий организованной группы лиц".

Как сообщалось, фигурантам было предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 33, пункты "е, ж" части 2 статьи 105 УК РФ).

В свою очередь, в пресс-службе Басманного суда Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в понедельник по ходатайству следствия суд арестовал бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко.

Симоненко проходил потерпевшим по делу совладельцев Merlion. Теперь ему предъявлено обвинение в фальсификации доказательств (часть 2 статьи 303 УК РФ), заведомо ложном доносе (часть 3 статьи 306 УК РФ) и даче заведомо ложных показаний (часть 2 статьи 307 УК РФ).

По изначальной версии следствия, совладельцы Merlion заказали убийство Симоненко из-за конфликта, связанного, по данным СМИ, с недополученными, как утверждал последний, $4,5 млн после его выхода из руководства подразделением Merlion – Tegrus.

Согласно фабуле дела, в ночь на 5 сентября 2015 года неизвестные, один из которых впоследствии был задержан, забросали дом предпринимателя в подмосковном Красногорске бутылками с зажигательной смесью, отчего в помещении начался пожар.

Защита топ-менеджеров Merlion неоднократно заявляла, что они стали жертвами вымогательства со стороны Симоненко.

Абрамов, Карчев, Мангутов и Левин были задержаны в конце 2020 года. Изначально все они находились под арестом, впоследствии меры пресечения им были смягчены.

Merlion Алексей Абрамов Олег Карчев Владислав Мангутов

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