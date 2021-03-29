Банк БРИКС выдаст РФ кредит до $1 млрд для поддержки здравоохранения

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Нового банка развития (НБР) одобрил кредит РФ на сумму до $1 млрд для финансирования здравоохранения в период пандемии, говорится в сообщении на сайте банка.

Средства кредита, как предполагается, будут направлены на поддержку медицинских работников, включая врачей, медсестер и младший медицинский персонал, которые оказывают помощь в диагностике и лечении COVID-19, отмечается в сообщении.

Средства будут предоставлены в рамках механизма быстрого реагирования на COVID-19.

Минфин РФ в свою очередь сообщил, что, так как кредиты на финансирование мер по борьбе COVID-19 предоставляются НБР на привлекательных финансовых условиях, министерство считает целесообразным привлечь такой кредит и направит соответствующие предложение на рассмотрение в правительство РФ. Эти денежные средства наряду с другими источниками "помогут компенсировать понесенные в 2020 году расходы федерального бюджета" на стимулирующие выплаты медикам, лечившим пациентов с коронавирусом, отметили в ведомстве.

Новый банк развития был учрежден странами-членами БРИКС в июле 2014 года. В конце прошлого года в Москве начал работу Евразийский региональный центр НБР, возглавил его Андрей Бокарев.

Основной целью работы банка является финансирование инфраструктурных проектов и проектов, направленных на устойчивое развитие. Органы управления банка имеют трехуровневую систему: совет управляющих, совет директоров и президент. Президент избирается по представлению одной из стран-учредителей в порядке ротации на 5 лет.

Разрешенный капитал банка составляет $100 млрд, подписной капитал, который сразу же распределяется между участниками, - $50 млрд, из них $10 млрд - полностью оплаченный капитал, $40 млрд - капитал до востребования. При этом оплаченный капитал должен быть оплачен в течение семи лет, доля России в нем составляет $2 млрд.

Штаб-квартира банка располагается в Шанхае, кроме того, у него есть региональные центры в ЮАР, Бразилии и в РФ.