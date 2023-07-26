МИД РФ пообещал ответ на сокращение Молдавией российского дипломатического присутствия

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Недружественный шаг молдавской стороны, объявившей о радикальном сокращении численности сотрудников российских загранучреждений в этой стране, не останется без ответа, заявляют в Москве.

"Расцениваем это как очередной недружественный шаг руководства Молдавии, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Лицемерные заявления о том, что речь идет о "приведении в соответствие" числа сотрудников российских загранучреждений с количеством персонала молдавской дипмиссии в Москве, не могут быть приняты во внимание", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "данному решению предшествовала развязанная официальным Кишиневом масштабная антироссийская кампания с голословными и не имеющими ничего общего с действительностью обвинениями посольства России во "вмешательстве" во внутренние дела Молдавии и "шпионской деятельности".

"Решение официального Кишинева ударит, прежде всего, по молдавским гражданам, которые из-за антироссийской линии властей своей страны будут объективно ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов с Россией", - отмечает Захарова.

"Недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа. О принятых ответных мерах будет сообщено дополнительно", - подчеркивается в комментариях.

О том, что персонал российского посольства в Молдавии будет сокращен втрое - с более чем 80 сотрудников до 25 человек, сообщило ранее в среду молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

"До российского посла Олега Васнецова решение доведено в среду после вызова в МИДЕИ. Согласно этому решению, на нынешнем этапе диппредставительства обеих стран на основе паритетного принципа должно состоять из 10 дипломатических и 15 административно-технических и служебных должностей", - говорится в комментарии молдавского внешнеполитического ведомства.

Как поясняется в сообщении, молдавские власти приняли решение об уравнивании численности дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала посольства России в Кишиневе, с численностью дипломатической миссии Молдавии в Москве.

Пресс-секретарь МИДЕИ Игорь Захаров сообщил, что, согласно принятому решению, из Молдавии должны уехать 18 дипломатов и 27 представителей технического персонала, которые работают в настоящее время в посольстве России.

Согласно дипломатической ноте, переданной российской стороне, решение молдавских властей должно быть выполнено до 15 августа 2023 г.