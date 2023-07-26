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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Молдавия высылает две трети сотрудников посольства РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Персонал российского посольства в Молдавии будет сокращен втрое - с более чем 80 сотрудников до 25 человек, сообщает молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

"До российского посла Олега Васнецова решение доведено в среду после вызова в МИДЕИ. Согласно этому решению, на нынешнем этапе диппредставительства обеих стран на основе паритетного принципа должны состоять из 10 дипломатических и 15 административно-технических и служебных должностей", - говорится в распространенном в среду комментарии молдавского внешнеполитического ведомства.

Как поясняется в сообщении, молдавские власти приняли решение об уравнивании численности дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала посольства России в Кишиневе, с численностью дипломатической миссии Молдавии в Москве.

Пресс-секретарь МИДЕИ Игорь Захаров сообщил, что, согласно принятому решению, из Молдавии должны уехать 18 дипломатов и 27 представителей технического персонала, которые работают в настоящее время в посольстве России.

Согласно дипломатической ноте, переданной российской стороне, решение молдавских властей должно быть выполнено до 15 августа 2023 г.

Подчеркивается, что решение "является результатом многочисленных недружественных действий (посольства) в отношении Молдовы, не связанных с дипломатической деятельностью, а также попытками дестабилизировать ситуацию в стране". В заявлении говорится, что решение Молдавии соответствует положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г.

Ранее в среду на заседании правительства глава МИДЕИ Молдавии Нику Попеску заявил о намерении Кишинева ограничить количество аккредитованных российских дипломатов.

"Мы договорились о необходимости ограничить количество аккредитованных дипломатов из России. Чтобы людей, пытающихся дестабилизировать Республику Молдова, стало меньше. Я делаю это официальное объявление сейчас. Представители посольства уже проинформированы", - сказал Попеску.

Он отметил, что это связано с развитием отношений между двумя странами в последнее время, а также с опубликованным накануне журналистским расследованием о разведывательной деятельности РФ в Молдавии, касающимся спутниковых тарелок на крыше российского посольства.

Хроника 15 апреля 2021 года – 26 июля 2023 годаДипломатическое противостояние
Молдавия
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