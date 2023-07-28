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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Россия планирует увеличить свое дипломатическое присутствие в Африке

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия планирует увеличить свое дипломатическое присутствие в африканских странах, сообщил на пленарном заседании саммита "Россия - Африка" президент Владимир Путин.

"Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в наших планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте", - сказал он.

По его словам, Россия "готова восстановить и открыть новые российские загранучреждения, увеличить штат сотрудников в целом ряде действующих посольств".

В ближайшее время, в частности, возобновят работу российские диппредставительства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

"Это реальный практический шаг по существенной активизации работы со странами Африки - в политической, деловой области, гуманитарной сфере, сфере культуры и туризма", - отметил Путин.

"Со своей стороны, мы приветствовали бы встречные шаги наших африканских друзей и окажем поддержку открытию у нас новых посольств, консульств, других представительств африканских стран", - сказал также президент.

Саммит "Россия-Африка"

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Буркина-Фасо Африка Владимир Путин Экваториальная Гвинея
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