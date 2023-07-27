Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия готова в ближайшие месяцы поставить в ряд африканских стран от 25 тысяч до 50 тысяч тонн зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна", - сказал он, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".

"Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям", - добавил Путин.