Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна

Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна
Фото: Denis Abramov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия готова в ближайшие месяцы поставить в ряд африканских стран от 25 тысяч до 50 тысяч тонн зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна", - сказал он, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".

"Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям", - добавил Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До десяти возросло число пострадавших при крушении вертолета на Алтае

Шесть туристов погибли при крушении вертолета на Алтае

Шесть туристов погибли при крушении вертолета на Алтае

Двое агентов украинской разведки приговорены в РФ к 15 годам колонии за шпионаж

Суд в РФ приговорил молдавского банкира Платона к 20 годам колонии заочно

В Крыму запретили допуск гражданских лиц на ведущую в Херсонскую область Арабатскую косу

В Крыму запретили допуск гражданских лиц на ведущую в Херсонскую область Арабатскую косу

РФ готова развивать авиасообщение с Африкой при гарантии, что самолеты не будут задерживать

РФ готова развивать авиасообщение с Африкой при гарантии, что самолеты не будут задерживать

ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, следовавшем из Турции в РФ для погрузки зерновых

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта со стороны Керчи

Что произошло за день: среда, 26 июля

Регионам РФ могут разрешить вводить запрет на продажу алкоголя в кафе и предприятиях общепита

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });