Что произошло за день: четверг, 27 июля

Форум "Россия-Африка", предотвращение теракта на корабле Черноморского флота, крушение вертолета в Республике Алтай, ожидаемая новая волна ливней в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна. Выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка", президент заявил, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, Украины - менее 5%, поэтому "именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность". Путин отметил, что Россия в I полугодии экспортировала в страны Африки почти 10 млн тонн зерна.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта на корабле Черноморского флота с высокоточным вооружением. Задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий ВМФ, "у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте", сообщила служба.

- В Республике Алтай разбился вертолет Ми-8 с туристами на борту. Четыре человека погибли, десять пострадали. Двое пострадавших сначала считались погибшими, но оказалось, что они сами смогли покинуть место происшествия и добраться до больницы. Возбуждено уголовное дело.

- Президент РФ заявил об активизации боевых действий на Украине. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин сообщил, что украинские военные не добились успеха ни на одном из направлений своего контрнаступления. По его словам, украинская армия за последние сутки потеряла более 200 человек, в российской армии потери в десять раз меньше.

- Семнадцатилетнего москвича задержали по делу о подготовке подрыва газопровода. По данным следствия, он изучил способы изготовления взрывчатых устройств и приобрел компоненты.

- В Москве на выборах в сентябре применят переносные терминалы для электронного голосования. Это позволит избирателям проголосовать на дому без бумажного бюллетеня, сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

- Цена сделки по продаже российского бизнеса Volkswagen составила 125 млн евро, говорится в отчетности компании за I полугодие 2023 года. Покупатель - близкая к дилерскому холдингу "Авилон" компания "Арт-Финанс".

- В Москве в пятницу и субботу может выпасть до 70% месячной нормы осадков. По данным мэрии, за июль уже выпало 150-180% месячной нормы осадков.