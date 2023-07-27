Мишустин поручил ускорить модернизацию Медного завода "Норникеля" вопреки проблемам

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин, посетивший производственные объекты "Норильского никеля" в Норильске, поручил ускорить модернизацию Медного завода, которая столкнулась с ограничениями из-за отказа западных производителей оборудования от сотрудничества.

Модернизация Медного завода необходима для комплексного решения проблемы с выбросами. В первоначальном формате проект невозможно осуществить на фоне отказа западных поставщиков. "Норникель" начал перепроектирование и будет искать подходящие технологические решения, завершение проекта может быть перенесено на 2027 год, сказали премьеру представители "Норникеля".

"Мне кажется, что 2027 год - это долго. Владимир Олегович [Потанин] - человек способный. Уверен, можно сделать все гораздо быстрее. Пожалуйста, мне кажется, если бы мы посмотрели на наших стратегических сессиях, с министерством промышленности и торговли и с [другими] коллегами поработали, то все можно сделать гораздо быстрее, - сказал Мишустин. - Надеюсь, что вы найдете это решение как можно быстрее".

Глава "Норникеля" Владимир Потанин ответил, что вариант решения может быть выбран до конца года. "Мы найдем решение. До конца года я вам доложу о том, какое решение нам важно", - заверил он.

По мнению Мишустина, ситуация способствует развитию отечественных технологий. "С одной стороны, ничего хорошего, что партнеры отказались. С другой стороны, есть возможность как заняться импортозамещением, так и создать технологии, которые будут полезны - уверен абсолютно - для многих других, "не чистых" производств", - заметил он.

"Ну и можно смотреть на дружественные страны. Во всяком случае, технологии такие известны", - посоветовал премьер.

Решения, которые предстоит принять по реализации проекта на Медном заводе, "непростые", сказал Потанин журналистам. "Потребуется не только поиск технологического решения по улавливанию серы, но и по модернизации самого завода. На Надеждинском заводе это относительно проще. Несмотря на то, что многие западные партнеры отказались от сотрудничества с нами, нам пришлось перепроектировать и искать альтернативные каналы поставок. Мы с этим справились. На Медном заводе задача на порядок сложнее, потому что там две технологические линии, и собственное производство нужно модернизировать. Мы над этим работаем и до конца года такого рода решение будет сформулировано и доложено премьеру", - сказал Потанин.

"Начинать [модернизацию] надо с января следующего года, но сначала нужно выработать принципиальные решения, с учетом тех осложняющих факторов, которые есть на сегодняшний день", - добавил он.

"Норникель" для снижения выбросов диоксида серы на своей норильской площадке реализует Серную программу - комплексную модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического и, как планировалось, Медного заводов. Программа предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами.

Выбранная технология позволит улавливать не менее 99% диоксида серы на основных плавильных агрегатах. Благодаря программе выбросы диоксида серы в Заполярном филиале компании снизятся на 45% от уровня базового 2015 года после реализации на Надеждинском металлургическом заводе, до 90% - после выполнения на Медном заводе.

Утилизация диоксида серы будет происходить с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.