"Норникель" нашел способ компенсировать до 70% выпадающей из-за аварий выручки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Норникель" рассчитывает за счет продаж накопленных в 2020 году запасов металлов компенсировать до 70% выпадающей выручки из-за вызванного авариями снижения производства в 2021 году, заявил руководитель направления по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков.

Он напомнил, что "Норникель" накопил в прошлом году значительные запасы никеля и палладия, невостребованные из-за перебоев в ходе пандемии.

В итоге при падении производства на 10% по никелю и на 15-20% по платиноидам сокращение выручки будет значительно более ощутимым, пояснил он.

"Продажи из запасов на 60-70% компенсируют падение выручки из-за этих инцидентов (подтопления двух рудников и аварии на Норильской обогатительной фабрике - ИФ)", - сказал он.

Боровиков добавил, что на сегодняшний день все проблемы на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" решены, они работают на 100% мощности.

На Норильской фабрике, где сейчас осуществляется только переработка медистых руд, ввод цепочки переработки вкрапленных руд ожидается в октябре этого года, сказал представитель "Норникеля".

"Норникель" сохраняет озвученный после аварий в этом году прогноз производства, уточнил Боровиков.

Затраты на ликвидации последствий аварий уже учитываются в прогнозе по инвестициям на этот год ($3-3,4 млрд).

Комментируя недавнее решение правительства о введении экспортных пошлин на металлы, Боровиков отметил, что у компании, как и в целом на рынке, нет уверенности в их временном статусе.

"Принимаем это как некую данность", - отметил представитель "Норникеля".

"Надеемся, что правительство проявит гибкость, перед тем как вводить что-то новое или продлевать эти пошлины", - сказал он.

Эффект для "Норникеля" от введения пошлин в этом году составляет около $500 млн.

В марте после аварий "Норникель" опубликовал базовый сценарий снижения производственной программы 2021 года, по которому производственный прогноз может снизиться на 35 тыс. тонн никеля (15% от ранее утвержденного прогноза), 65 тыс. тонн меди (16% от прогноза) и на 22 тонны - металлов платиновой группы (более 20% от прогноза).