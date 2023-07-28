Минобороны РФ заявило, что целью сбитого украинского дрона были объекты в Подмосковье

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении украинского беспилотника, который пытался атаковать объекты в Московской области.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", - заявило Минобороны РФ в пятницу.

"Средствами ПВО БПЛА уничтожен. (...) пострадавших и разрушений нет", - говорится министерства.

Ранее о предотвращении удара беспилотником сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В понедельник сообщалось о двух БПЛА, которые попали в два нежилых здания в столице. Как позднее уточнили в российском военном ведомстве, украинские беспилотники были перехвачены средствами РЭБ и рухнули.