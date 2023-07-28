Силы ПВО Москвы предотвратили атаку беспилотника

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в ночь на пятницу был уничтожен беспилотник, разрушений и пострадавших нет.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

В понедельник сообщалось о двух БПЛА, которые попали в два нежилых здания. Как позднее уточнило Минобороны РФ, украинские беспилотники были перехвачены средствами РЭБ и рухнули.