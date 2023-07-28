Что случилось этой ночью: пятница, 28 июля

Уничтожение БПЛА в Московском регионе, Украина получит первые танки Abrams в сентябре, сенат США одобрил проект оборонного бюджета

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника. Как заявили в Минобороны РФ, украинский БПЛА сбили силы ПВО, его целью были объекты в Московской области.

- Вашингтон планирует поставить Киеву первые танки Abrams в сентябре. Несколько "старых моделей" M1A1 Abrams в августе передадут в Германию для модернизации, после чего первая партия - примерно шесть-восемь танков - будет отправлена на Украину, пишет Politico.

- Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год в размере $886 млн. За бюджет проголосовали 86 сенаторов, против - 11. Такое единогласие демократов и республиканцев сильно отличалось от обсуждения документа в палате представителей, в ходе которого наблюдались межпартийные споры по социальным вопросам.

- Боевые корабли России и Китая начали совместное патрулирование акватории Тихого океана. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ, моряки двух стран "отработают плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу, будут решать противолодочные задачи, а также проведут полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли".

Минюст США выдвинул против Дональда Трампа дополнительные обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Речь идет среди прочего о сверхсекретном документе с возможными планами нападения на Иран, который бывший американский президент обсуждал с биографами в июле 2021 года.

- В Севастополе закрыли рейд из-за сильного ливня с грозами и градом. Накануне вечером в городе за полтора часа выпало около половины месячной нормы осадков.