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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Путин заявил, что РФ внимательно изучает инициативы Африки по украинскому урегулированию

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия с уважением относится к инициативам ряда африканских стран по Украине и внимательно их изучает, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем", - сказал он, выступая на пленарном заседании саммита "Россия-Африка" в пятницу.

При этом, говоря об украинском кризисе, Путин отметил: "Это острая проблема, и мы не уходим от ее рассмотрения".

Он также обратил внимание, что инициативы ряда африканских стран по Украине свидетельствует об усилении позиций континента на международной арене.

Владимир Путин Африка Украина
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