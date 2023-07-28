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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:11

Путин назвал основой конфликта на Украине создание угрозы безопасности РФ со стороны НАТО

Путин назвал основой конфликта на Украине создание угрозы безопасности РФ со стороны НАТО
Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания второго саммита Россия – Африка
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - США и НАТО отказываются от переговоров с Россией по вопросам равной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В основе конфликта (на Украине - ИФ) лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию", - сказал он в пятницу на пленарном заседании саммита Россия-Африка.

Путин напомнил, что и власти Украины отказываются от переговоров с РФ.

"Мы неоднократно говорили, и я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам, но мы же не можем навязывать эти переговоры. Поэтому нужно, мне кажется, вести диалог и с той стороной, хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме", - добавил он.

Владимир Путин НАТО США
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