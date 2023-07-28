Путин назвал основой конфликта на Украине создание угрозы безопасности РФ со стороны НАТО

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания второго саммита Россия – Африка Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - США и НАТО отказываются от переговоров с Россией по вопросам равной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В основе конфликта (на Украине - ИФ) лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию", - сказал он в пятницу на пленарном заседании саммита Россия-Африка.

Путин напомнил, что и власти Украины отказываются от переговоров с РФ.

"Мы неоднократно говорили, и я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам, но мы же не можем навязывать эти переговоры. Поэтому нужно, мне кажется, вести диалог и с той стороной, хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме", - добавил он.