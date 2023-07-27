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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Глава Афросоюза призвал к мирному сосуществованию между Россией и Украиной

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Действующий председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани призвал Россию и Украину к прекращению конфликта.

"Сегодня необходимо бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной. Это именно тот посыл, с которым выступает сегодня Африканский союз", - сказал он, выступая в четверг на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".

"От имени Африканского союза я вновь призываю к мирному сосуществованию между Россией и Украиной, между братскими народами, между народами-соседями, и я благодарен за то, что вы услышите наше обращение", - продолжил председатель Афросоюза.

Ассумани заметил, что "украинский кризис оказывает серьезное влияние на ситуацию (с продовольствием - ИФ), поэтому разрешение этого кризиса позволит спасти большое количество жизней людей, которые зависят от поставок продовольствия".

"Наш континент в настоящее время испытает серьезное воздействие цен на продовольствие, поэтому мы обращаемся ко всем участникам процесса с большой просьбой - облегчить доставку как украинского, так и российского зерна в наши страны", - добавил он.

Африканский союз Украина Азали Ассумани
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