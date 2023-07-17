Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за один день в случае победы на выборах

Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за один день в случае победы на выборах
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется заключения соглашение между Украиной и Россией за один день.

"Я очень хорошо знаю президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, у меня были очень хорошие отношения с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: "Довольно, тебе нужно заключить сделку", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите сделку, мы дадим Украине очень много (оружия - ИФ). Мы дадим Украине больше, чем они когда-либо получали, если потребуется", - продолжил он.

Таким образом Трамп, по его словам, "заключит сделку за один день".

При этом он не считает действующего американского президента Джо Байдена способным эффективно решить данный вопрос. По его мнению, "это человек, который вообще не понимает, что происходит. "Это самый опасный период в истории нашей страны", добавил Трамп.

Дональд Трамп США Украина Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 16 июля

США разрешат Европе тренировать украинских пилотов на F-16

В США заявили о готовности к любому развитию событий с "зерновой сделкой"

Пилот погиб на авиашоу в Финляндии при выполнении фигур высшего пилотажа

Пилот погиб на авиашоу в Финляндии при выполнении фигур высшего пилотажа

Премьера Израиля выписали из больницы после обследования

На Канарах эвакуировали несколько тысяч человек из-за лесного пожара

На Канарах эвакуировали несколько тысяч человек из-за лесного пожара

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 июля

В США нашли подозреваемого в серийных убийствах 14-летней давности

В США нашли подозреваемого в серийных убийствах 14-летней давности

В Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО для глобальной стабильности

Глава министерства обороны Великобритании уйдет из политики

Глава министерства обороны Великобритании уйдет из политики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });