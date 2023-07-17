Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за один день в случае победы на выборах

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется заключения соглашение между Украиной и Россией за один день.

"Я очень хорошо знаю президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, у меня были очень хорошие отношения с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: "Довольно, тебе нужно заключить сделку", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите сделку, мы дадим Украине очень много (оружия - ИФ). Мы дадим Украине больше, чем они когда-либо получали, если потребуется", - продолжил он.

Таким образом Трамп, по его словам, "заключит сделку за один день".

При этом он не считает действующего американского президента Джо Байдена способным эффективно решить данный вопрос. По его мнению, "это человек, который вообще не понимает, что происходит. "Это самый опасный период в истории нашей страны", добавил Трамп.