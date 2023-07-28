Глава Африканского союза увидел готовность Путина вести диалог по Украине

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал готовность вести диалог для урегулирования ситуации на Украине, теперь предстоит убедить сделать это и другую сторону, заявил председатель Африканского союза Азали Ассумани.

"Нужно, чтобы мы добились прекращения огня, потому что война - всегда нечто непредсказуемое. Чем дольше она длится, тем более непредсказуемой она становится. Президент Путин показал нам, что готов вести диалог", - сказал председатель Африканского союза Азали Ассумани в заявлении для прессы.

"Теперь нам нужно убедить другую сторону. Надеюсь, у нас это получится", - подчеркнул он.

Ассумани добавил, что это возможно сделать.

"Мы выступаем в качестве посредника. Будем говорить с одной и другой стороной. Надеюсь, что добьемся положительных результатов", - сказал он.