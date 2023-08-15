В Триполи продолжаются бои между вооруженными формированиями

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Триполи с вечера 14 августа продолжаются столкновения между военизированными подразделениями, тысячи жителей города не могут выбраться из зоны боев, сообщает АР.

Перестреливаются 444-я бригада столичного военного округа, подчиняющаяся Правительству национального согласия (ПНА) в Триполи, и Специальные силы сдерживания - подразделение военной полиции для спецопераций. По предварительной информации АР, конфликт начался после задержания в аэропорту Триполи командующего 444-й бригады.

В Минздраве Ливии призвали участников конфликта пропустить кареты скорой помощи и экстренные службы в наиболее пострадавшие от насилия районы города, особенно на юге. Есть ли погибшие и пострадавшие, неясно, отмечает АР.

14 августа аэропорт Триполи покинуло значительное количество самолетов. Прибывающие рейсы перенаправляют в Мисрату.

Нынешнему всплеску насилия предшествовали несколько месяцев относительного затишья в стране.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН ПНА в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала армия Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, Хафтару оказывали помощь Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия.

В октябре 2021 года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Выборы президента в Ливии, первые после свержения и убийства Муаммара Каддафи, были запланированы на 24 декабря 2021 года, однако в итоге голосование не состоялось. Это произошло из-за разногласий вокруг избирательного законодательства, которые не преодолели до сих пор.

В начале июля Хафтар пригрозил, что если власти Ливии до осени не создадут условия для справедливого распределения доходов от продажи нефти, то в противном случае Ливийская национальная армия (ЛНА) может предпринять ответные действия.