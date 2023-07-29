Поселок в Курской области обесточен в результате обстрела со стороны Украины
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Тёткино Глушковского района.
"Зафиксировано 11 прилетов. В результате прямого попадания поврежден один дом. Обязательно окажем помощь собственнику. Также повреждена линия электропередачи, поселок обесточен", - написал он в своем телеграм-канале.
Старовойт отметил, что как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения.