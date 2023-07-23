Электроснабжение двух поселков в Курской области было нарушено из-за обстрела

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Два поселка Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины в воскресенье, пострадавших нет, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

"Поселок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксировано 16 прилетов. В результате осколками повреждены крыши двух домов", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Также был обстрелян поселок Краснооктябрьский.

"Пострадавших нет. Из-за повреждения линии электропередачи поселок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Весёлого", - сообщил Старовойт.

Кроме того, в результате обстрела в поселке Краснооктябрьский загорелся многоквартирный дом. По данным главы региона, в данный момент в нем никто не проживает.

Старовойт заверил, что власти окажут помощь в восстановлении поврежденных домов.