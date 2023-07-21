Часть курского поселка Теткино осталась без электричества из-за обстрела

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Поселки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района Курской области попали под обстрел со стороны Украины, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Обстрелян со стороны Украины Глушковский район. В поселке Теткино насчитали 25 прилетов. В результате повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, еще восемь прилетов зафиксированы в поселке Краснооктябрьский.