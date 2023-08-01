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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Минсельхоз отметил подорожание ГСМ для аграриев в ряде регионов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ряд регионов России отмечает рост цен на горюче-смазочные материалы для АПК. Эти обращения были рассмотрены на совещании, проведенном в Минсельхозе, сообщила пресс-служба ведомства.

"Как было отмечено, для качественного проведения уборки и сохранения рентабельности сельхозпроизводителей необходимо не допустить резких ценовых колебаний в этом сегменте", - говорится в пресс-релизе.

Регионы, начали расти цены, не названы.

На совещании было принято решение разработать план закупки нефтепродуктов в период пониженного спроса, продолжить мониторинг ценовой ситуации на рынке ГСМ и реализации согласованного увеличения нормативов продажи дизельного топлива и автомобильного бензина на бирже.

Кроме того, на совещании был рассмотрен вопрос ценообразования на рынке сельскохозяйственной техники.

"Ситуация с ценами на зерновые культуры на внутреннем рынке, а также изменение себестоимости производства отечественных моделей сельскохозяйственной техники повлияли на темпы отгрузок машин и оборудования в первом полугодии 2023 года. В текущей ситуации важно не допустить снижения темпов ее приобретения и общей производительности в сельском хозяйстве", - отмечается в пресс-релизе.

Минсельхоз напомнил, что для повышения доступности тракторов отечественного производства с Минпромторгом подписан план их приобретения до конца текущего года.

"Он предусматривает снижение цен до 20% на основные модели и модификации тракторов за счет увеличения финансирования программы субсидирования на 3,2 млрд рублей в рамках постановления правительства от 27 декабря 2012 года № 1432 (так называемая "программа 1432" - ИФ). В этот план включены, в том числе, 2,1 тысячи машин российского производства", - сообщает Минсельхоз.

Продолжается также реализация механизмов льготного кредитования и лизинга.

Минпромторг Минсельхоз
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