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Минэкономразвития отвергло идею введения списка экспортеров нефтепродуктов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития выступило против введения списка специальных экспортеров нефтепродуктов – меры, предложенной Минэнерго в борьбе с "серым экспортом". Об этом сообщили источники "Интерфакса", знакомые с ходом дискуссии ведомств.

Вместо этого, считают в Минэкономразвития, целесообразнее ввести лицензирование экспорта. В числе плюсов этого варианта, по словам одного из собеседников агентства, – отсутствие необходимости публиковать список экспортеров и их агентов, против чего в условиях санкционных рисков выступают компании. В Минэнерго же опасаются, что в сценарии лицензирования будет трудно на практике отслеживать деятельность большого количества лицензиаров, а в сценарии лицензирования с квотированием – формировать для многочисленных экспортеров баланс.

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Аргумент в пользу формирования списка спецэкспортеров по установленным критериям – полное исключение схемы "серого экспорта": в перечень попадут только серьезные компании, небольшим игрокам придется обращаться к крупным как к агентам.

В Минэкономразвития "Интерфаксу" не стали комментировать, поддержит ли ведомство вариант с введением списка спецэкспортеров. В Минэнерго и аппарате профильного вице-премьера Александра Новака пока не удалось получить комментарий.

Как сообщалось, по итогам совещания у Новака о ситуации на рынке нефтепродуктов Минэнерго и ФАС к 3 августа должны определить дальнейшие меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, а при необходимости – подготовить соответствующий проект постановления правительства.

Минэнерго сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров нефтепродуктов как одну из мер для пресечения схем "серого экспорта" (когда за пределы РФ вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер).

Позднее Новак поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина, а также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов.

Минэкономразвития Минэнерго
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