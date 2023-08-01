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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

В Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо возобновят работу посольства России

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россия уже в 2023 году возобновит деятельность своих посольств в Республике Экваториальная Гвинея (в городе Малабо) и в Буркина-Фасо (Уагадугу), говорится в распоряжениях правительства от 31 июля, опубликованных на официальном портале правовой информации.

В обоих документах сказано, что это решение принято по предложению МИД и согласовано с другими российскими заинтересованными ведомствами и с обеими африканскими странами. МИД установит штатную численность обеих дипмиссий.

28 июля на саммита "Россия - Африка" президент Владимир Путин заявил, что Россия планирует увеличить свое дипломатическое присутствие в африканских странах - увеличить численность персонала действующих дипмиссий и открыть новые. Он также упомянул, что скоро возобновят работу диппредставительства России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

Буркина-Фасо Африка МИД Владимир Путин Малабо Уагадугу Экваториальная Гвинея
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