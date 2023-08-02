Суд арестовал акции АО "Метафракс Кемикалс" по иску о незаконности его приватизации

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России направила в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации АО "Метафракс Кемикалс" (входит в "Метафракс групп"), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Метафракс Кемикалс". Суд наложил на них арест в порядке обеспечительной меры, сообщили в суде.

"Мы располагаем документами, подтверждающими законность процедуры приватизации, которая проходила под полным ведением и контролем Госкомимущества РФ. Со стороны предприятия подано возражение на заявление об обеспечении иска. Мы намерены четко отстаивать свою позицию в рамках правового поля", - процитировали в пресс-службе заявление совета директоров ООО "УК "Метафракс групп" (управляет предприятиями группы).

Компания продолжит исполнять обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками, заверили в пресс-службе.

Согласно картотеке арбитражных дел, в составе ответчиков Генпрокуратура заявила АО "Метахолдинг" (основной владелец АО "Метафракс Кемикалс"), ООО "Метафракс трейдинг" (входит в "Метафракс групп"), а также Тольяттихимбанк.

Первое судебное заседание назначено на 25 августа.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что Генпрокуратура просит суд истребовать в пользу государства обыкновенные акции АО "Метафракс Кемикалс", списать их с лицевых счетов ответчиков для зачисления на лицевой счет Росимущества. В качестве обеспечительных мер суд наложил арест на акции "Метафракс Кемикалс", принадлежащие ответчикам, а также запретил вносить любые изменения в реестр акционеров.

В материалах суда указано, что арест наложен на акции "Метафракс Кемикалс", принадлежащие "Метахолдингу" (281 672 929 акций), Тольяттихимбанку (2 124 тысячи акций) и "Метафракс Трейдингу" (802 299 акций).

Прокуратура также просила о других обеспечительных мерах, а именно: наложить арест на все движимое и недвижимое имущество компании (за исключением денежных средств), запретить органам управления принимать решения о выплате дивидендов и вознаграждения членам совета директоров, а также совершать иные действия, означающие вывод имущества. Кроме того, прокуратура просила суд запретить компании совершать действия, ухудшающие положение работников, останавливать производство, а ФНС - запретить вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации и смены структуры органов управления.

"Метафракс Кемикалс" возражал против таких обеспечительных мер, мотивируя это тем, что их принятие может повлечь значительный ущерб предприятию с учетом имеющихся кредитных обязательств перед Газпромбанком на общую сумму 61,3 млрд рублей. В итоге эти обеспечительные меры суд решил не принимать.

В материалах суда указано, что свои требования прокуратура мотивировала тем, что в "ходе надзора выявлены факты нарушения экономического суверенитета Российской Федерации, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо ее воли АО "Метафракс Кемикалс". По мнению истца, предприятие представляет стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

Суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц Росимущество, министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, "Метафракс Кемикалс", а также АО "Регистратор Интрако" и АО "Национальный расчетный депозитарий".

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным сайта компании, химический дивизион группы включает в себя, в частности, головное предприятие АО "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

Ранее со ссылкой на список аффилированных лиц по состоянию на конец июня 2022 года сообщалось, что АО "Метахолдинг" владело 95,9% уставного капитала "Метафракс Кемикалс", гендиректор "Метафракса" Владимир Даут - 0,5%. В настоящее время списки аффилированных лиц компания не публикует, а списки за прошлые периоды - удалила.

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2022 года сократило выручку по РСБУ на 15% по сравнению с 2021 годом - до 27 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 22,6% и составила 10,6 млрд рублей.