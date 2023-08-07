Генпрокуратура добилась ареста имущества "Метафракса"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России о принятии ряда дополнительных обеспечительных дел в рамках дела об оспаривании законности приватизации АО "Метафракс Кемикалс" (входит в "Метафракс групп"), сообщается в материалах суда.

В частности, суд арестовал все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество компании.

Кроме того, суд запретил органам управления предприятия принимать решения о распределении прибыли и убытков. Также запрещено принимать решения о выплате вознаграждения членам совета директоров, совершать иные действия и сделки, имеющие целью вывести денежные средства и имущество из собственности предприятия.

Суд удовлетворил просьбу прокуратуры о наложении запрета выплачивать дивиденды компании, а также совершать любые действия, которые ухудшают положение работников или влекут остановку производства.

Федеральной налоговой службе суд запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации, смены структуры органов управления "Метафракс Кемикалс".

Ранее Генпрокуратура уже просила суд наложить эти обеспечительные меры. Тогда "Метафракс Кемикалс" возражал против удовлетворения ходатайства, мотивируя это тем, что принятие таких обеспечительных мер может повлечь значительный ущерб предприятию с учетом имеющихся кредитных обязательств перед Газпромбанком на общую сумму 61,3 млрд рублей.

В итоге суд ограничился лишь наложением ареста на акции "Метафракс Кемикалс", принадлежащие ответчикам - "Метахолдингу" (основной владелец АО "Метафракс Кемикалс", 281 672 929 акций), Тольяттихимбанку (2 124 000 акций) и "Метафракс Трейдингу" (802 299 акций).

В августе Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации АО "Метафракс Кемикалс". Требования прокуратура мотивировала тем, что в "ходе надзора выявлены факты нарушения экономического суверенитета Российской Федерации, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо ее воли АО "Метафракс Кемикалс". По мнению истца, предприятие представляет стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

В пресс-службе "Метафракс Кемикалс" сообщали, что считают приватизацию законной и имеют все подтверждающие документы, компания продолжит исполнять обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками.

Первое судебное заседание назначено на 25 августа.

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным сайта компании, химический дивизион группы включает в себя, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

В настоящее время списки аффилированных лиц компания не публикует, а списки за прошлые периоды - удалила. Ранее со ссылкой на список аффилированных лиц по состоянию на конец июня 2022 года сообщалось, что АО "Метахолдинг" владело 95,9% уставного капитала "Метафракс Кемикалс", гендиректор "Метафракса" Владимир Даут - 0,5%.

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2022 года сократило выручку по РСБУ на 15% по сравнению с 2021 годом - до 27 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 22,6% и составила 10,6 млрд рублей.