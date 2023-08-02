В Белгородской области членам теробороны выдали оружие

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Члены территориальной самообороны Белгородской области получили первое вооружение, сообщил региональный оперштаб. В частности, теробороне поступило противодроновое вооружение, карабины и УАЗы.

Отмечается, что оружие получили только те, кто имеет опыт стрельбы и прошел соответствующую подготовку.

"Обстрелы территории у нас ежедневные. (...) Слава богу, последствия сейчас не те, которые были полтора месяца назад в Грайвороне, Шебекино, Валуйском округе. Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Сейчас, как вы знаете, на рассмотрении Государственной Думы находится закон, который позволит решить вопрос об обеспечении оружием самообороны уже на другом уровне", - сказал журналистам глава региона Вячеслав Гладков на полигоне, где вручалось вооружение.

Также на полигоне в среду прошли показательные учения по борьбе с БПЛА.

Ранее 1 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о поступлении первой партии боевого оружия добровольным народным дружинам региона.

Как сообщалось, в ряды теробороны Белгородской области вступили порядка 3 тысяч человек. В мае белгородские власти сообщили, что озаботились вопросом об их вооружении и о юридическом оформлении передаче им оружия. В июле Гладков сказал, что вопрос об оружии для теробороны частично решен в правовом поле. Для планировали закупить 400 единиц оружия, которое будет храниться в специальных помещениях и использоваться только по команде губернатора.