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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Для белгородских отрядов самообороны закупят 400 единиц оружия

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области для батальонов самообороны создадут организацию с лицензией на огнестрельное оружие, она закупит 400 единиц огнестрела, сообщил на оперативном совещании референт губернатора региона Олег Мантулин.

По его словам, в муниципальных районах области определены комнаты для хранения оружия, до 20 июля будет завершена работа по их подготовке.

"Команда на использование данного вида вооружения будет только лично от губернатора Белгородской области", - подчеркнул Мантулин.

В Белгородской области сформировано восемь батальонов самообороны, в составе которых 2,9 тысячи человек. Батальоны укомплектованы спецтехникой, оборудованием и обмундированием.

На закупку военно-технического имущества и специального оборудования было выделено более 400 млн рублей, добавил референт губернатора.

Власти Белгородской области приняли решение сформировать в приграничных районах батальоны самообороны из тех жителей, кто не подлежит мобилизации. На это предложение откликнулись более 3 тысяч человек. Сформированные из добровольцев отряды самообороны помогают силовикам поддерживать порядок в регионе, патрулировать стратегические объекты жизнеобеспечения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Олег Мантулин
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