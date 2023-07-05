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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

Белгородский губернатор назвал почти решенным вопрос о вооружении отрядов самообороны

Белгородский губернатор назвал почти решенным вопрос о вооружении отрядов самообороны
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вопрос вооружения батальонов самообороны решен в правовом поле.

"Что такое белгородская самооборона? Это 3 тысячи человек, настоящих мужчин, которые имеют постоянную работу и сказали, что готовы взять оружие и защищать свои дома, свои семьи, своих детей, свою землю, если будет необходимость. В течение полугода проходило большое количество тренировок. Мы закупили отличное обмундирование, снаряжение. Вопрос в оружии. Могу сказать, что частично этот вопрос решен. Через неделю (...) те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены", - сказал он.

В декабре 2022 года власти Белгородской области решили сформировать в приграничных районах батальоны самообороны из тех жителей, кто не подлежит мобилизации. На их призыв откликнулись более 3 тысяч человек. Сформированные из добровольцев отряды самообороны помогают силовикам поддерживать порядок в регионе, патрулировать важные объекты жизнеобеспечения.

В мае Гладков говорил, что участники отрядов уже получили форму, тренируются и только не получил юридического оформления вопрос об их вооружении.

Указом президента на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя введен режим "среднего уровня реагирования".

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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