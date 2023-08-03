Умерла еще одна пострадавшая при крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В ожоговом центре в Барнауле умерла вторая женщина из трех пострадавших в недавнем крушении вертолета Ми-8, которых перевезли на лечение из Республики Алтай в Алтайский край, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

"В среду скончалась 63-летняя женщина. Последний из доставленных в Барнаул пострадавших, мужчина, находится в стабильном состоянии в ожоговом центре", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Вертолет авиакомпании "Алтай Авиа" с туристами на борту потерпел крушение 27 июля у села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай при заходе на посадку. На борту было 16 человек, в том три члена экипажа. При падении вертолет разрушился и сгорел.

Сначала сообщалось о четверых погибших и 12 пострадавших. 28 июля в Барнаул доставили троих пострадавших, которые были в наиболее тяжелом состоянии: двух женщин и мужчину. Женщин положили в Центр термических поражений Городской больницы № 3, мужчину - в барнаульскую Больницу скорой медицинской помощи.

31 июля стало известно, что одна из пострадавших, получившая ожоги более 95% поверхности тела, умерла.