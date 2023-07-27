Одна из пострадавших при крушении Ми-8 на Алтае находится в крайне тяжелом состоянии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Состояние одной из пострадавших в крушении вертолета Ми-8 на Алтае оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за ее жизнь, сообщил в Telegram глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

По его словам, семеро пострадавших вертолетами были доставлены в республиканскую больницу в Горно-Алтайске. Состояние еще двоих врачи оценивают как тяжелое. Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии были четверо пострадавших.

По данным МЧС, вертолет с туристами упал у села Тунгур, зацепившись перед посадкой за электрические провода. Он разрушился и сгорел. Из 16 человек, находившихся на борту, четверо погибли. Еще десять получили травмы и ожоги. Два пассажира не пострадали и самостоятельно покинули место крушения и дошли до больницы. Сначала их считали погибшими.

Как сообщали в администрации Усть-Коксинского района республики, у пострадавших переломы и ожоги до 90% тела.