Трое пострадавших в крушении вертолета на Алтае остаются в реанимации

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Все семь пострадавших в результате катастрофы вертолета Ми-8, произошедшей накануне на Алтае, остаются в республиканской больнице, трое из них - в реанимации, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.

"Четыре человека - в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое находятся в реанимации, одна из них - в крайне тяжелом состоянии. По данным врачей на утро, резких ухудшений здоровья нет", - сказал Максимов.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в четверг на Алтае в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. В результате аварии четыре человека погибли и десять пострадали, двоим медицинская помощь не потребовалась. Вертолет сгорел и полностью разрушен.

Росавиация сообщала, что потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа" и что полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).