Мордовия первой из регионов России приняла закон о запрете склонения женщин к абортам

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Депутаты Государственного собрания Мордовии приняли региональный закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, сообщается на сайте республиканского парламента.

С законодательной инициативой выступила Общественная палата Мордовии.

"Согласно принятому закону, под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований. Склонением не является информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности", - говорится в сообщении.

Как следует из текста закона, размещенного на сайте Госсобрания, "пропаганда искусственного прерывания беременности, а равно склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности влекут за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Мордовия".

Какая именно ответственность предусмотрена, в тексте закона и на сайте Госсобрания не уточняется.

В свою очередь глава Мордовии Артем Здунов сообщил в своем телеграм-канале в четверг, что республика "стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности".

По его словам, эта инициатива прошла обсуждения и получила поддержку религиозных и общественных организаций, мусульманского сообщества, митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

"Число абортов в республике снижается. Пять частных клиник уже добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности", - добавил глава республики.