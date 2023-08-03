Минздрав анонсировал появление обновленного "Спутника" осенью

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Центр им. Гамалеи приступает к клиническим исследованиям актуализированной вакцины от COVID-19, она будет доступна для граждан осенью этого года, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

"Сейчас проведены доклинические исследования вакцины с актуализированным антигенным составом. Получены хорошие результаты, начаты работы по подготовке к проведению клинических исследований.

Времени мало, потому что осенью мы должны уже с новым штаммом запустить новые вакцины", - сказала Семенова на брифинге в среду.

По ее словам, этим занимается центр им.Гамалеи, который "постоянно мониторит штаммы и оценивает возможности диагностических и лечебных систем".

"Мы делаем это сразу для четырех вакцин - "Спутник Лайт", классический "Спутник V", и детские вакцины для двух возрастных категорий. С учетом прописанного в инструкции способа применения, первой должна стать доступна вакцина "Спутник Лайт" с однократным введением", - уточнила замминистра.

"Мы надеемся, что осенью наши вакцинные препараты с актуальным штаммом будут системно доступны всем", - подчеркнула она.