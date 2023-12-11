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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным составом

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом; в ходе клинических испытаний она показала высокую безопасность и защиту, сообщили в министерстве.

"Антигенный состав был обновлен по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ им. Гамалеи", - говорится в пресс-релизе.

В ходе клинических испытаний обновленная вакцина показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, добавили в ведомстве.

Сейчас завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора.

Факт регистрации позволит производителю вакцины ввести ее гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.

Хроника 09 января 2020 года – 11 декабря 2023 годаПандемия коронавируса
Росздравнадзор Минздрав Спутник Лайт COVID-19
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