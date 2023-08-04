Клепач отметил перекос в сторону вертолетных БПЛА в российской отрасли

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В России беспилотные авиасистемы (БАС) самолетного типа более востребованы, чем коптеры (вертолеты), но пока упор делается именно на вертолетные беспилотники, считает главный экономист "ВЭБ.РФ", глава экспертного совета по диверсификации ОПК и импортозамещению при правкомиссии по импортозамещению Андрей Клепач.

"Я думаю, что авиационная (самолетного типа - ИФ) техника более перспективна, хотя если посмотреть на "дорожную карту", которая сейчас разработана, то все-таки здесь, на мой взгляд, слишком большой уклон именно в вертолетную технику", - сказал он на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске.

Наиболее перспективными направлениями применения БАС Клепач назвал дистанционное зондирование Земли, авиационную химическую обработку, доставку грузов.

"Очень важно понять реальную перспективную стоимость (полета - ИФ), чтобы эти проекты были конкурентоспособным сервисом, который здесь можно сделать. Если говорить о доставке грузов, то для авиационной техники и, соответственно, для беспилотников это от 15 до 40 копеек на 1 кг груза на 1 км и, если говорить о летном часе, порядка 10 тысяч рублей", - сказал он.

Применение БПЛА для доставки грузов может быть перспективным, считает Клепач, в северных регионах, в Арктике, а также при доставке грузов в Китай.

Он также отметил, что востребованными могут оказаться ныне заброшенные аэродромы малой (региональной) авиации, которые можно будет использовать для беспилотных систем.

"Это в 3-4 раза может изменить объемы грузопотоков к 2025-му, тем более к 2030 году, но для этого нужны сложные аппараты с радиусом полета от 300 км до 1 тыс. км и грузоподъемностью от 300 кг и выше", - сказал он.

Он также отметил, что для развития необходимо решить вопрос с серийным выпуском отечественных комплектующих для БПЛА, в том числе двигателей, транспондеров, лидаров и т.д., что позволит сделать российские беспилотники конкурентоспособными по сравнению с китайскими.

Клепач полагает, что для развития рынка необходимо принимать ряд решений по упрощению полетов.

"Если у нас будет решен вопрос по контрольным точкам и, соответственно, по автоматическому раскрытию геоданных с Минобороны, если нам подтвердили полет - а все это можно сделать в достаточно короткие сроки, - мы, по сути дела, можем обеспечить непрерывное наблюдение с частотой одни сутки, несколько суток. И тогда рынок меняется уже не то что в разы, а, я думаю, в десятки раз, причем можно стартовать уже с этого и следующего года", - сказал Клепач.